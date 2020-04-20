Şantaj çetesine operasyon

Manisa'da bir çete, tuzak kurup çıplak videolarını çektikleri İbrahim K’yi şantaj yaparak gasp etti. Çete İbrahim K. ile işbirliği yapan polisin baskınıyla çökertildi

Manisa'da yaşayan İbrahim K. kendisine tuzak kurup çıplak fotoğraflarını çeken ve bunlarla şantaj yapıp para isteyen çeteyi polisle işbirliği yaparak yakalattı.

POLİSLE ANLAŞMA YAPTI

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. İbrahim K. (40) internet üzerinde tanıştığı Deniz isimli kadınla buluşmak için kadının evine gitti. Kısa bir süre sonra söz konusu adrese gelen iki kişi İbrahim K'ye saldırarak darp etti. Silah zoruyla çıplak videoları çekilen İbrahim K'nin cebinde bulunan kredi kartı ve 4000 TL parasını alarak evden uzaklaştılar. Şantaj çetesi İbrahim K'yi tekrar arayarak 2 bin TL istedi. Bunun üzerine İbrahim K, istedikleri parayı verilen adreste teslim etti. Şantaj çetesi İbrahim K'yi tekrar arayarak bu kez de 10 bin TL istedi. İbrahim K. emniyete giderek şikayetçi oldu. Durum üzerine polisle plan yapan İbrahim K. şantaj çetesiyle tekrar buluşma ayarladı. Buluşma yeri olan Alaybey Mahallesi'nde önlem alan polis çete üyelerinin gelmesini bekledi.

ZANLILARDAN İKİSİ TUTUKLANDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından para alışverişi esnasında baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda Ali İmran Efe yanında bulunan tabancayla beraber kıskıvrak yakalanırken, Aytuğ Yıldırım, Halircan Efe ve Abdulhakik Baran gözaltına alındı. Ali İmran Efe ve Aytuğ Yıldırım çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Halircan Efe ve Abdulhakik Baran'ın ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Şantaj çetesinin üyeleri polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Yakalananlardan ikisi tutuklandı.



Serkan ÖZCAN