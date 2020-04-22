Manisa laleleri erken açtı, koparmanın cezası 73 bin lira

Manisa'da yılda sadece bir kez açan ve koruma altına alınan 'Manisa lalesi' (tulipa orphanidea), bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı'nda özel bir alanda yetişen Manisa lalesini koparanlar 73 bin 747 lira ceza ödeyecek.

Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı. Endemik ve koruma altındaki Manisa lalesi, özel önlemlerle korunuyor. Her yıl mayıs ayı başında açan laleler, bu yıl hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte erken çiçek açtı. Manisa lalesinin çiçek açtığını gören vatandaşlar, fotoğraflarını çekti, özel olan laleleri dikkatle inceledi. Özel bir tür olan ve tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için de önlemler alınıyor.