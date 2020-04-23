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Haberler Manisa Laleleri koparana 73 bin 747 lira ceza

Laleleri koparana 73 bin 747 lira ceza

Laleleri koparana 73 bin 747 lira ceza
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Manisa'da yılda sadece bir kez açan ve koruma altına alınan laleler havaların ısınmasıyla birlikte erken açtı. Laleler kırmızı rengiyle Spil Dağı'na ayrı bir güzellik kattı. Spil Dağı Milli Parkı'nda özel bir alanda yetişen Manisa lalesini koparanların 73 bin 747 lira ceza ödeyeceği açıklandı. Spil Dağı Doğa Fotoğrafçısı ve Manisa Doğa Yürüyüş Rehberi İsa Göbeklioğlu, 2020 yılının çiçek açan ilk lalelerini fotoğrafladı.

CÜNEYT HASÇELİK

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