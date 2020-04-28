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'da karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

Manisa'da karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

28.04.2020, 15:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020,16:09

'da karantinaya alınan dezenfekte edildi. 22 Nisan'da 14 gün karantinaya alınan Sindelli Mahallesi'nde ekiplerin özel kıyafet, eldiven ve maske ile dezenfeksiyon işlemi yaptığı belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alınan Sindelli Mahallesi dezenfekte edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Akhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 22 Nisan'da 14 gün karantinaya alınan Sindelli Mahallesi'nde ekiplerin özel kıyafet, eldiven ve maske ile dezenfeksiyon işlemi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, sokaklar, cami ve okullar başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiği bildirildi.

AA

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