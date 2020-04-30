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'da korkutan : Otomobille motosiklet çarpıştı

'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu, motosikletin sürücüsü Ali Alp yaralandı. Ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alp, tedaviye alındı.

Manisa'da korkutan kaza: Otomobille motosiklet çarpıştı

30.04.2020, 13:05 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,13:28

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, karşıdan gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Alp (30) yaralandı.


Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Yeni Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Kozluca Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden Kemal Zeybek'in (40) kullandığı 45 ZV 073 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ali Alp yönetimindeki 45 LV 899 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Alp yaralandı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alp, tedaviye alındı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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