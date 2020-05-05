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Haberler Manisa 71 yaşındaki hasta plazmayla iyileşti

71 yaşındaki hasta plazmayla iyileşti

Korona virüs salgınına yakalanan 71 yaşındaki , plazma bağışı sayesinde yeniden hayata döndü. ‘Kabirde yattım, kabirden kalktım’ diyen Yıldız, plazma bağışçısıyla da buluşmak istiyor.

71 yaşındaki hasta plazmayla iyileşti
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Muammer Yıldız, 20 gün önce hastaneye başvurdu. Yapılan testlerin ardından korona virüs salgınına yakalandığı belirlenen Yıldız, yoğun bakımda kaldı. Çok zor günler geçiren Muammer Yıldız, hastalığı yenen bir bağışçı sayesinde plazma tedavisiyle iyileşti. Manisa Merkez Efendi Hastanesi'nden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu olan Yıldız, doktorlarına teşekkür etti. Merkez Efendi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Anestezi Uzmanı Dr. Murat Özgümüş, hastanede ilk defa ileri yaş bir kişiye immün plazma tedavisi uyguladıklarını ifade ederek, sonucun olumlu olmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

NERMİN UÇTU

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