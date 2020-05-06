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'da kritik karar! O mahalle karantinaya alındı

Valiliği, tedbirleri kapsamında Salihli ilçesinin Karaağaç Mahallesinde 14 gün süreyle uygulanacağını duyurdu. Giriş ve çıkışlarda gerekli önlemler alındı.

Manisa'da kritik karar! O mahalle karantinaya alındı

06.05.2020, 11:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,11:47

Manisa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Salihli'deki Karaağaç Mahallesi'nin karantinaya alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 05.05.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.05.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

DHA

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