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Haberler Manisa Durdurulan kamyonda 250 gram metamfetamin ele geçirildi

Durdurulan kamyonda 250 gram ele geçirildi

'da şüphe üzerine bir kamyonu durduran jandarma ekipleri, Bagajda 250 gram ve bir ruhsatsız tabanca buldu. 2 kişi gözaltına alınırken, aramada narkotik köpeği 'Volta' kullanıldı.

Durdurulan kamyonda 250 gram metamfetamin ele geçirildi

08.05.2020, 17:28 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,17:34

Manisa'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine jandarma tarafından durdurduğu kamyonda 250 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı 8'inci JASAT Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince, Salihli'ye bağlı kırsal Karayahşi Mahallesi yolu üzerindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Amirliği ekiplerinin de destek verdiği denetimde, jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ile kamyonda yapılan aramada 250 gram metamfetamin, 7.65 milimetre çapında tabanca, 6 mermi, uyuşturucu madde içmekte kullanılan 5 özel aparat ele geçirildi.

Kamyondaki şüpheliler R.I. (35) ve M.D. (44), gözaltına alındı. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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