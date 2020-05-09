  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

'da bekleyen kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

'nın Ahmetli ilçesinde, bekleyen kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. , bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Manisa'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

09.05.2020, 09:27

Kaza, saat 21.00 sıralarında, İzmir - Ankara yolunda Gökkaya Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Rahim Adıgüzel (55) yönetimindeki 42 LE 770 plakalı kamyona kırmızı ışıkta beklerken, Vildan Dağlı'nın (53) kullandığı 45 EZ 380 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve otomobildeki Zeki Dağlı (56) ve Bahriye Bozyiğit (81) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA