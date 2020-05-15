Alime Naz traktörün altında can verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, babasının yardıma gittiği komşularının traktörünün altında kalan 2.5 yaşındaki Alime Naz Toprak yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre olay önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında Killik Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz iş yaptığı tarlasından dönen Mehmet Kara (40), traktörüne takılı olan ilaç makinesinin çıkarılması için komşusu Hüseyin Toprak'tan yardım istedi. Toprak, 2.5 yaşındaki çocuğu Alime Naz'ı bırakarak zirai ilaç makinesinin çıkarılması için komşusuna yardım etti. Toprak ile Kara işe dalarak ortalıkta dolaşan Alime Naz'ı unuttu.

TEKERLEĞİN ÖNÜNE GELDİ

Zirai ilaç makinesinin çıkarılması esnasında Mehmet Kara traktörle hareket etmeye başladı. O sırada aracın büyük tekerleğinin önüne gelen Hüseyin Toprak'ın 2.5 yaşındaki kızı Alime Naz Toprak, bir anda traktörün altında kaldı. Sürücü Kara olayı fark edince traktörü durdurdu. Kara ve Toprak, hemen aracı hareket ettirerek minik Alime'yi tekerleğin altından çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Alime Naz'a olay yerinde müdahale etti. Ancak ağır yaralanan küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberle birlikte iki aile de yıkıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

EMRE SAÇLI