  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da o sokaklara maskesiz girmek yasaklandı!

'da o sokaklara maskesiz girmek yasaklandı!

'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, , 8 Eylül, , Kumludere, Cumhuriyet, Dr. caddeleri ile , ve Atatürk bulvarlarına maskesiz girilemeyeceği belirtildi.

Manisa'da o sokaklara maskesiz girmek yasaklandı!

15.05.2020, 15:48 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020,15:56

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Seyfettin Bey, 8 Eylül, İzmir, Kumludere, Cumhuriyet, Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Mustafa Kemal Paşa, İbrahim Gökçen ve Atatürk bulvarlarına maskesiz girilemeyeceği belirtildi.

Kararın ardından polis ekipleri, caddelerde denetim yaptı.

- Soma

Soma Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Atatürk Caddesi'nin Beşyol mevkisine, Adalet Caddesi'nin 13 Eylül İlkokuluna kadar olan kısmında ve Fatih Caddesi, Hürriyet Bulvarı ile İdman Sokak'ta maskesiz girişlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararın, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği 19 Mayıs Salı günü gece yarısından itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, Alaşehir ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 26 gündür uygulanan karantinanın bu gece yarısı sona ereceği öğrenildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da o sokaklara maskesiz girmek yasaklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA