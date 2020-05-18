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Haberler Manisa Kargo ile uyuşturucu ticaretine suçüstü

Kargo ile ticaretine suçüstü

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ’nın Alaşehir ilçesinde kargo ile gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişi, ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kargo ile uyuşturucu ticaretine suçüstü

18.05.2020, 17:01

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kargo ile gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişi, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, kargo ile gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişiye suçüstü yaparak, kıskıvrak yakaladı. Alaşehir polisi kargo ile esrar gönderileceği yönünde ihbar aldı. Kargoya verilen uyuşturucu maddenin Alaşehir'e geleceğini öğrendikten sonra emniyet güçleri kargo şubesi çevresinde pusu kurarak beklemeye başladı. Kargonun geldiğini öğrenen H.I. (39), E.B. (39) ve M.Y. (24) adlı şahıslar gelen kargoyu teslim alırlarken, Alaşehir polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak kıskıvrak yakalandılar. Kargodan gelen paketten 2 kilogram esrar çıktı.

Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan H.I. tutuklanırken, E.B. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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