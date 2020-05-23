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Yanlış hedef

Salihli’de arkadaşları ile birlikte geldiği benzinlikte öldürülen 16 yaşındaki ’ın, yanlış hedef olma ihtimali ortaya çıktı. Polis, yaptığı araştırma sonucunda, katil zanlısı ’in, genç kızı eski sevgilisine benzettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Yanlış hedef
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Geçtiğimiz gün Manisa'nın Salihli ilçesinde benzin istasyonunda öldürülen Ceren Kultaş cinayetinde, genç kızın başkasına benzediği için öldürülmüş olabileceği ortaya çıktı. Birçok suçtan sabıkası olan katil zanlısı Şükrü Şimşek'i bulmak için çalışmalara devam eden polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda yeni bilgilere ulaştı.

KAHREDEN İHTİMAL
Katil zanlısı ile Ceren Kultaş arasında bir bağlantı bulamayan polis, katil zanlısının eski sevgilisinin Kultaş'a benzediğini ortaya çıkarttı. ZANLI Şükrü Şimşek'in gece kulübünde çalışan eski sevgilisine ulaşan polisler, öldürülen Ceren Kultaş ile benzerliği karşısında şaşkına döndü. Sevgilisinden kavgalı bir şekilde ayrılan Şimşek'in, cinayeti kıskançlık yüzünden işlemiş olduğu düşünülüyor. İki kadının birbirine benzemesi nedeniyle Şimşek'in yanlış hedefi öldürdüğü ihtimali üzerinde duran Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçak Şükrü Şimşek'in saklanabileceği yerleri aramaya devam ediyor.



CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kamerası görüntülerinde, katil zanlısı Şükrü Şimşek'in genç kıza sırtından ateş ettikten sonra otomobil yıkama bölümünde bulunan iki kişiye de ateş açtığı görüldü. Elde edilen görüntüler polisin bu ihtimali de güçlü bir şekilde değerlendirmesine neden oldu.

EMRE SAÇLI

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