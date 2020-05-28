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Manisa'da erkek arkadaşı tarafından vurulan genç kız hayatını kaybetti

Manisa'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu.

28.05.2020, 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,09:27