Manisa'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur K'ye yolda pompalı tüfekle ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu.
AAAfyonkarahisar'da darbedilip parası gasbedilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı
Manisa'da erkek arkadaşı tarafından vurulan genç kız hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.