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Haberler Manisa Manisa'da erkek arkadaşı tarafından vurulan genç kız hayatını kaybetti

'da erkek arkadaşı tarafından vurulan genç kız hayatını kaybetti

'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu.

Manisa'da erkek arkadaşı tarafından vurulan genç kız hayatını kaybetti

28.05.2020, 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,09:27

Manisa'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur K'ye yolda pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu.

AA

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