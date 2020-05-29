Bir gül daha soldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah saatlerinde iş yerine gitmek için, Alaybey Mahallesi 813 sokak üzerindeki evinden çıkan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, aynı fabrikada tanıştığı ve iş arkadaşı olan katil zanlısı Yusuf A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Göğsünden yaralanarak öldürülen Gülnur Kocabaş'ın otopsi işlemleri devam ederken, Yusuf A.'nın hırsızlık ve kasten adam yaralamaktan daha önceden sabıkası olduğu öğrenildi.

KATİLİYLE FABRİKADA TANIŞTI

Kütahya'nın Şaphane ilçesinden 2 yıl önce çalışmak için 26 yaşındaki ablasıyla birlikte Manisa'ya yerleştiği öğrenilen Gülnur Kocabaş'ın, aynı fabrikada çalıştığı katil zanlısı Yusuf A.'nın Aydın'ın Söke ilçesinde yaşadığı, onun da çalışmak için Manisa'ya geldiği öğrenildi. Zanlı Yusuf A. ile hayatını kaybeden Kocabaş'ın yaklaşık 1 yıl önce çalıştıkları fabrika da tanıştıkları belirlendi.





TALİHSİZ KIZIN CENAZESİNİ ABLASI TEŞHİS ETTİ

Acı haberi alan Gülnur Kocabaş'ın ailesi Manisa'ya gelmek üzere yola çıktı. Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri devam eden Kocabaş'ın cenazesini ise, aynı iş yerinde çalışan ablası teşhis etti. Polise teslim olan ve emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Yusuf A.'nın ifadesinde, "Bir süredir arkadaştık. Kendisini seviyordum. Beni aldattığını öğrendim. Sabah evden çıkınca yanımdaki pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek öldürdüm. Suçumu kabul ediyorum." dediği öğrenildi.



Serkan ÖZCAN