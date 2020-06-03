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Haberler Manisa Manisa'da gölet kıyısında mahsur kalan hamile ineği itfaiye kurtardı

'da gölet kıyısında mahsur kalan hamile ineği itfaiye kurtardı

'nın Turgutlu ilçesinde gölet kıyısında mahsur kalan hamile inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Manisa'da gölet kıyısında mahsur kalan hamile ineği itfaiye kurtardı

03.06.2020, 17:45

Yayla Altı mevkisinde Özcan Dirik'in otlattığı sürüdeki ineklerden biri, 30 metre uçurumdan yuvarlanarak gölete düştü. Gölet ile uçurum arasındaki kayalık bölgede sıkışan ineği çıkaramayan çoban, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, halatla bağladıkları ineği göletin diğer ucuna yüzdürerek kurtardı.
İneğin sahibi Efendi Atlas ile çoban Özcan Dirik, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

AA

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