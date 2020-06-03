Yayla Altı mevkisinde Özcan Dirik'in otlattığı sürüdeki ineklerden biri, 30 metre uçurumdan yuvarlanarak gölete düştü. Gölet ile uçurum arasındaki kayalık bölgede sıkışan ineği çıkaramayan çoban, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, halatla bağladıkları ineği göletin diğer ucuna yüzdürerek kurtardı.
İneğin sahibi Efendi Atlas ile çoban Özcan Dirik, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
AA
Manisa'da gölet kıyısında mahsur kalan hamile ineği itfaiye kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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