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Manisa'da korkutan yangın! Cansız bedeni bulundu

Manisa'da bir binanın üst katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alırken, yatak odasında Hüseyin Durmaz'ın (46) cesedini buldu.

03.06.2020, 17:20 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020,17:38