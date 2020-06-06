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'de boş kalırken, 'nda plajlar doldu

'de sahilleri boş kalırken, Aydın'ın ilçesinde, plajlar doldu. Sıcak havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. Denize giren ve güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Ege'de Bodrum boş kalırken, Kuşadası'nda plajlar doldu

06.06.2020, 17:20 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,17:26

Ege'nin turistik kentlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, plajlar doldu. Saatte 40 kilometre rüzgarın estiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise sahiller boş kaldı.


Kuşadası'nda hava sıcaklığı bugün 34 dereceyi aştı. Sıcak havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. En çok tercih edilen yer ise, mavi bayraklı Kadınlar Denizi oldu. Plajı dolduranlar deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.

Bazı vatandaşlar elbiseleriyle denize girerken, bazıları ise çoraplarını çıkartarak denizde yürüdü. Denize giren ve güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.


İlçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 gün daha süreceği, ardından normale döneceği belirtildi.


BODRUM'DA SAKİNLİK
Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, rüzgarın hızının saatte 40 kilometrenin üzerine çıkması nedeniyle sahiller boş kaldı. Vatandaşlar, kapalı alanları tercih etti. Ünlü Kumbahçe, Paştarlası, Gümbet ve Bitez Plajları'nda vatandaşa rastlanmadı. Pek çok işletme de açılmadı.

DHA

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