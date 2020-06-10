Buca Avcılar Kulübü başkanına silahlı saldırı kamerada

Olay, geçen pazartesi günü Kozağaç Mahallesi'nde bulunan Buca Avcılar Kulübü bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.S. ve Buca Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Gani arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında M.S., bahçeye çağırdığı Gani'ye, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. M.S., ardından da koşarak kaçtı. Kurşun, Gani'nin ayakkabısını delerek, sağ baş parmağını sıyırdı.





Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, M.S.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen M.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı, kulüp binasındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Gani'nin M.S.'yi engellemeye çalıştığı görülüyor.