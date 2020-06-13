Haberler Manisa Koyunlarını otlatmaya gitmişti! Yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti

Koyunlarını otlatmaya gitmişti! Yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti

Manisa'da koyunlarını otlatmaya giden Hüseyin Oygün’ün üzerine yıldırım düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Oygün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

13.06.2020, 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,10:06