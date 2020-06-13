  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Koyunlarını otlatmaya gitmişti! Yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti

Koyunlarını otlatmaya gitmişti! çarpan kişi hayatını kaybetti

'da koyunlarını otlatmaya giden Hüseyin Oygün’ün üzerine düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Oygün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Koyunlarını otlatmaya gitmişti! Yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti

13.06.2020, 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,10:06

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde merada erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki merada hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Hasan Hüseyin Oygün'e ait (44) olduğu tespit edildi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Oygün'ün cenazesi, otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA

Aydın’da otobüs fiyatlarına yeniden düzenleme yapıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koyunlarını otlatmaya gitmişti! Yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA