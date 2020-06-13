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’da evde yılan paniği!

’nın Salihli ilçesine bağlı ’ndeki bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanıp çıkartıldı.

Manisa’da evde yılan paniği!

13.06.2020, 15:24

Olay, Durasıllı Mahallesi'ndeki Salih Ülker'e ait müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde çalışan Ülker, ikametin kapısının açık olmasından dolayı yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki Bozyörük yılanın içeri girdiğini gördü.

Durumu komşularına haber veren Ülker, uğraşlar sonucu yılanı evin içerisinden çıkaramayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içerisinde arama yaparak yılanı saklandığı mutfakta buldu. İtfaiye ekiplerinin yılanın evden çıkarılmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yılan ise doğal yaşam alanına bırakıldı.

İkamet sahibi Ülker, çok korktukları yılanı yakalayıp, evden çıkartan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İHA

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