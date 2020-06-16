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'da baraj göletinde bir kişinin cesedi bulundu

'nın Soma ilçesinde baraj göletinde, bölgeye kamp yapmak için gelen bir kişinin cesedi bulundu. Olay yerine gelen Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biçer'in arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.

Manisa'da baraj göletinde bir kişinin cesedi bulundu

16.06.2020, 15:28 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,15:31

Eskişehir'den Manisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölüne arkadaşlarıyla kamp yapmak ve balık tutmak için gelen bir kişi, gölde olarak bulundu.

Edinilen bilgileye göre olay, saat 11.30 sıralarında Soma'nın Sevişler Mahallesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. Eskişehir'den bir grup arkadaşıyla Soma ilçesindeki Sevişler Baraj göletine kamp yapmak ve balık tutmak için gelen Mehmet Akif B. (60) dün gece çadırına girerek uyudu.

Arkadaşları sabah uyandıklarında Mehmet Akif B.'yi çadırında bulamayınca etrafı aramaya çıktı. Mehmet Akif B.'yi kıyıda suyun yüzeyinde hareketsiz halde gören arkadaşları, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA

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