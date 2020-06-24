  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da kaçak benzin satışı yapan eve baskın

'da kaçak satışı yapan eve baskın

'nın Demirci ilçesinde bir kişinin evinin deposuna kurduğu pompa düzeneğiyle dışarıya mazot ve satışının yapıldığı tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan baskında kurulan düzenek şaşırtırken, bin 600 litre mazot ve 45 litre benzine de el konuldu.

Manisa'da kaçak benzin satışı yapan eve baskın

24.06.2020, 19:09

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün müşterek yaptığı operasyonla İcikler Mahallesi'nde düzenek kurmak suretiyle dışarıya akaryakıt satışı yapan Ş.U. (47) isimli şahsın iş yerinde ve evinde yapılan aramada şahsın malzeme deposu olarak kullandığı bina içinde özel olarak yapılmış akaryakıt istasyonu bulundu. 5 tonluk yakıt depolama tankı, 1600 litre mazot, depolama tankına bağlı bir adet sayaç, bir akaryakıt pompası ve 45 litre benzinin ele geçirildiği operasyonda malzemelere el konularak mühürleme yapıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

El konulan malzemeler yed-i emine teslim edilirken, olaya ilişkin adlı işlemler ve soruşturma geniş çaplı devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Ş.U.'nun yakalandığında '5015 sayılı petrol piyasası kanununa muhalefet suçundan' işlem yapılarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.




haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da kaçak benzin satışı yapan eve baskın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA