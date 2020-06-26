Son dakika... AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Manisa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Saruhanlı olarak belirlenen depremin 5.5 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Manisa'da yaşanan deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedildi. Kısa süreli bir panik yaşan vatandaşlar depremin korkusu ile kendisini sokağa attı. Manisa'daki depremin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarda sosyal medyadan sallantıyı net bir şekilde hissettiklerini dile getirdi.





Depremin şiddeti 5.5 olarak açıklandı. Deprem sadece Manisa'da değil İzmir, Bodrum, Balıkesir ve İstanbul gibi yerlerde de hissedildi. İzmir - Manisa depremi son günlerde geçirdiğimiz 3. deprem oldu. Bingöl ve Van'dan sonra üçüncü deprem yaşandı.





MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu ana kadar valiliğimize intikal eden bir hasar ihbarı gelmedi." dedi.



BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu, " Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir." dedi.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ''İlk tespitlere göre yıkım gözükmüyor'' dedi. Ancak ulaşamadıkları yerlerin de olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Manisa merkezli deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.