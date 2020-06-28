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Durduk yere çarptı

’da Ozan Ş’nin kullandığı araç ’in park halindeki otomobiline çarptı. Alev alan otomobildeki Yeşil yaşamını yitirdi

Durduk yere çarptı
Giriş Tarihi: 28.6.2020
Manisa'nın Kula ilçesinde bir araç duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri alev aldı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, önceki gün saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı civarında meydana geldi.

OTOMOBİL ALEV ALDI
İzmir'den Uşak yönüne seyir halinde olan Ozan Ş. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Bayram Yeşil (60) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Yeşil'in kullandığı otomobil alev aldı.

HASTANEDE ÖLDÜ
İtfaiye ekipleri, bir yandan yanan otomobili söndürmek için çalışırken, bir yandan da sürücü Bayram Yeşil ve yolcu olarak bulunan Halil Tuna'yı (70) sıkıştığı yerden çıkarmak için çalıştı. Araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırılan iki kişiden Yeşil hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Ozan ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Batuhan ULU
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