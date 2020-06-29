  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 4 saatte söndürüldü

'da geri dönüşüm tesisinde çıkan 4 saatte söndürüldü

Son dakika... 'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tesiste çıkan , itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 4 saatte söndürüldü

29.06.2020, 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020,09:46

Son dakika haberine göre, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye ekibi ile 4 sulama tankeri sevk edildi.

Kimyasal atık olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Bu arada yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 7 itfaiye personeli, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

İtfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YANGINI GÖRÜNTÜLEYEN AA EKİBİNE SALDIRI

Öte yandan yangını görüntülemek için olay yerine giden AA ekibi saldırıya uğradı.

Fabrika sahibinin arkadaşı olduğunu iddia eden T.C, yangını fabrika dışından görüntülemek isteyen AA muhabiri Ahmet Bayram'ı darbetti.

188 promil alkollü olduğu öğrenilen zanlı T.C'ye alkollü araç kullanmaktan da işlem yapıldığı kaydedildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 4 saatte söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA