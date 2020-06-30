Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kaza saat 12.00 sıralarında Kula-Selendi eski yolu üzeri İncesu Mahalle girişi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan Selendi yönüne gitmekte olan Hasan Kaya (49) idaresindeki 45 RA 8723 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Yoldan geçen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Hasan Kaya, burada yapılan tetkiklerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA