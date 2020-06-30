Manisa'nın Spil Dağı ile birleştiği noktada bulunan Topkale mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.
Yangından çıkan alevler şehir merkezinden de gözükürken vatandaşlar yangını korkuyla izledi.
İHA
Manisa'da ormanlık alanda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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