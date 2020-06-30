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Haberler Manisa Manisa'da ormanlık alanda yangın

'da ormanlık alanda

Gelen son dakika haberine göre, Milli Parkının eteklerinde bulunan Topkale mevkisinde ormanlık alanda çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken vatandaşlar çalışmaları korkulu gözlerle takip diyor.

Manisa'da ormanlık alanda yangın

30.06.2020, 16:41

Manisa'nın Spil Dağı ile birleştiği noktada bulunan Topkale mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Yangından çıkan alevler şehir merkezinden de gözükürken vatandaşlar yangını korkuyla izledi.

İHA

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