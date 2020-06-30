Örnek belediye Yunusemre

Çalışmalarıyla en başarılı belediye başkanları arasında gösterilen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projeleriyle diğer belediyelere örnek oluyor. 5500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi, kentin kültür turizmine katkı sağlayacak Yunus Emre Kültür Parkı, içerisinde modern bir pazaryerini de barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı, Yuntdağı'nda vatandaşların doğayla buluştuğu Ortaköy Mesire alanı da dev projelerinden yalnızca bir kaçı. Yunusemre Belediyesi'nin, "Okul Bahçeleri Spor Alanlarına Dönüşüyor", "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" gibi projeleri de ilgili bakanlıkların Türkiye'ye örnek gösterdiği projeler arasında. 'Gelecek nesiller için çalışıyoruz' diyen Başkan Çerçi, Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'ye dev projeler kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. İşte ilçedeki o dev projelerden yalnızca bazıları...

TOPLU KONUT PROJESİ

Toplam 5500 konuttan oluşan proje ile bölgede bir kaç yıl içerisinde 25 bin nüfusun yaşayacağı bir şehir kuruluyor. Toplu Konut İdaresi'yle ortaklaşa olarak hayata geçirilen projenin 1100 konuttan oluşan ilk etabında yaşam başladı. Bin 500 konuttan oluşan 2. etabında ise hak sahiplerine evleri bugünlerde teslim ediliyor. 1000 konutluk üçüncü etap da önümüzdeki günlerde ihale edilecek. Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulan Akgedik Yunuskent'te tüm etaplar tamamlandığında 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 sağlık kurumu, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.

YUNUSEMRE MİLLET ÇARŞISI

Manisa'nın kangren haline gelen pazar yeri sorunu, Yunusemre Belediyesi ile aşıldı. İçinde 2 katlı modern pazaryerinin de yer aldığı kompleks proje, 30 bin metre karelik kapalı alana sahip. İçerisinde pazaryeri, işyerleri, kentin en büyük konferans salonu, gençlik ve eğitim merkezi, kafeterya, atölyeler, sergi salonu, cami, fuaye, etkinlik salonu, bebek bakım ve emzirme odaları, kapalı ve açık otoparklar yer alıyor.



KÜLTÜR PARKI

SPİL Dağının eteklerinde doğayla iç içe, kentin kültür turizmine değer katacak proje, 10 bin metrekare alan üzerine kurulu. İçerisinde Klasik Türk İslam El Sanatları Atölyesi, Anadolu Müzesi, İrfan Meclisi, misafirhane, kafeterya, çocuk oyun parkı, spor alanları ve seyir terasları yer alıyor.



ORTAKÖY GÖLET ALANI

YUNUSEMRE Belediyesi, Yuntdağı'nda vatandaşların sevdikleriyle vakit geçirebilecekleri, içerisinde her şey düşünülmüş bir mesire alanı oluşturdu. Ahşap iskeleye ve ahşap köprüye sahip biyolojik gölet, yanlarında mangal şömineleri konuşlandırılmış 110 piknik masası, oturma alanları, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, şelale ve restoran yer alan Ortaköy Mesire Alanı'nı Manisalılar çok seviyor.