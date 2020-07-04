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Haberler Manisa Kedi besleme tartışmasında oğlu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Kedi besleme tartışmasında oğlu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

'nın Şehzadeler ilçesinde 2 gün önce evde cesedi bulunan kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kedi besleme tartışması sırasında oğlu tarafından ittirilerek başını mutfak bankosuna çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kedi besleme tartışmasında oğlu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

04.07.2020, 18:59

Edinilen bilgiye göre, Arda Mahallesinde ikamet eden Nuray Duğrul (54) 2 Temmuz günü evine tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Duğrul'un oğlu İlhan S.'yi (20) gözaltına aldı. İlk ifadesinde annesiyle kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve ölümünü komşularından öğrendiğini kaydeden İlhan S.'nin çelişkili ifadeleri polisin dikkatini çekti.


İkinci kez ifadesi alınan İlhan S. bu kez cinayeti itiraf etti. İfadesinde, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istemesi sebebiyle annesiyle tartışmaya başladığını aktaran şahıs, bu sırada annesini göğüs kısmından ittirdiğini ve dengesini kaybeden kadının başını mutfak bankosuna çarparak yere düştüğünü anlattığı öğrenildi.

İlhan S., daha sonra yerdeki annesini cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra büyük bir korku yaşadığını ve işe gittiğini ifade etti. Cinayeti itiraf İlhan İlhan S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Oğlu tarafından öldürülen iki çocuk annesi Nuray Duğrul için bugün cenaze töreni düzenlendi. Duğrul'un naaşı Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Molla Şaban Camii'ne getirildi. Duğrul'un kızı Burcu S., cenazede büyük üzüntü yaşarken, ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Genç kızı, yakınları teskin etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Duğrul'un cenazesi, gözyaşları arasında Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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