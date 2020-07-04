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Haberler Manisa Manisa'da ormanlık alanda yangın

'da ormanlık alanda

Son dakika... 'nın eteklerinde çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde daha fazla büyümeden söndürüldü.

Manisa'da ormanlık alanda yangın

04.07.2020, 18:54

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 3 su tankeri, 35 kişilik ekip ile 3 teknik personel müdahale etti.

Yaklaşık 1 dönümlük örtü yangınına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Tamamen söndürülen yangında 1 dönümlük alan etkilenirken, yangında ekiplerin erken müdahale etmesi ağaçlara sıçramasının ve daha da büyümesinin önüne geçti.



Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İHA

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