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'da törenlerine kısıtlama geldi

İl Hıfzıssıhha Kurulu törenlerine kısıtlama getirdi. Konvoy ve toplu uğurlama yasaklandı, askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Asker adayları yeni düzenlemeye göre taahhütname imzalayacak.

İstanbul'da asker uğurlama törenlerine kısıtlama geldi

07.07.2020, 20:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020,20:59

Çocuklarını askere uğurlayacak aileler taahhütname imzalayacak. Asker uğurlama törenlerine vatani görevini yapacak kişinin 1. derece akrabaları katılacak. Asker uğurlama töreninde kısıtlamalara uymayanlara idari para cezası kesilecek. Uğurlama tören eğlence ve konvoy oluşturmalarına izin verilmeyecek.

Alınan kararlar şöyle sıralandı:
1- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,
2- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,
3- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması,
4- Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesi,
5- Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi,
Toplantıda alınan kararda ayrıca, "Tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması, kararları alınmıştır" denildi.

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