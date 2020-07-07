Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ihbar üzerine Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkiindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada boyları 1.5-2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Manisa’da ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirmişler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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