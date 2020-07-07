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'dan depremzede çocuklara yardımı

'da yaşayan 2 , Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki çocuklar için yardımında bulundu. Gönüllüleryuncakları Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Kızılçubuk ve Yedisu ilçesinin Elmalı ile Dinarbey köylerindeki çocuklara dağıttı.

Manisa'dan depremzede çocuklara oyuncak yardımı

07.07.2020, 14:43

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı 14 Haziran'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Selim Yavuz ile inşaat mühendisi Kazım Aysan, arkadaşları olan Bingöl Devlet Hastanesi Müdürü Zülküf Bağbars aracılığıyla depremden etkilenen çocuklara dağıtılmak üzere çeşitli oyuncaklar gönderdi.

Deprem bölgesine giden Bağbars, kendisinin de katkıda bulunduğu oyuncakları Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Kızılçubuk ve Yedisu ilçesinin Elmalı ile Dinarbey köylerindeki çocuklara dağıttı.

Bağbars, arkadaşlarının gönderdiği emanet oyuncakları sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Oyuncakları dağıtırken o çocukların parıldayan gözleri ve dudaklarındaki gülümseme oyuncak aldıktan sonraki teşekkürleri dünyanın en güzel mutluluğu oldu bize." ifadelerini kullandı.

AA

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