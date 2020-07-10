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Haberler Manisa Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Manisa'nın Kula ilçesinde, Salim Çıldır (66) otomobili ile seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Rahatsızlandığını fark eden Salim Çıldır, aracını yolun kenarına çekerek durdurdu. Çıldır'ı direksiyon başında baygın halde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çıldır'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Çıldır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BATUHAN ULU

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