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Haberler Manisa Manisa'da sokak ortasında cinayet! işi geciktirdiği iddiasıyla tartıştığı usta öldürdü

'da sokak ortasında ! işi geciktirdiği iddiasıyla tartıştığı usta öldürdü

’da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla ateş ederek öldürdü. İddiaya göre, sokakta konuşan ile Yaşar Y. arasında iş sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar Y, yanında bulundurduğu tabancayla Sadık Yalçın’a ateş etti.

Manisa'da sokak ortasında cinayet! işi geciktirdiği iddiasıyla tartıştığı usta öldürdü

11.07.2020, 18:41

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş verdiği usta tarafından silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Pazarcılık yapan Sadık Yalçın (42), evinin kapı pencerelerinin yapılması için kaplama ustası Yaşar Y. ile anlaştı.

Yalçın, Topçu Asım Mahallesi'nde karşılaştığı Yaşar Y. ile işleri geciktirdiği ve tamamlamadığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönen tartışmada Yaşar Y, tabancayla Sadık Yalçın'a ateş etti.

Ağır yaralanan Sadık Yalçın, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşar Y. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

AA

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