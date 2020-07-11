Manisa'da sokak ortasında cinayet! işi geciktirdiği iddiasıyla tartıştığı usta öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş verdiği usta tarafından silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Pazarcılık yapan Sadık Yalçın (42), evinin kapı pencerelerinin yapılması için kaplama ustası Yaşar Y. ile anlaştı.
Yalçın, Topçu Asım Mahallesi'nde karşılaştığı Yaşar Y. ile işleri geciktirdiği ve tamamlamadığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönen tartışmada Yaşar Y, tabancayla Sadık Yalçın'a ateş etti.
Ağır yaralanan Sadık Yalçın, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaşar Y. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
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