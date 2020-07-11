Haberler Manisa Manisa'da sokak ortasında cinayet! işi geciktirdiği iddiasıyla tartıştığı usta öldürdü

Manisa'da sokak ortasında cinayet! işi geciktirdiği iddiasıyla tartıştığı usta öldürdü

Manisa’da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla ateş ederek öldürdü. İddiaya göre, sokakta konuşan Sadık Yalçın ile Yaşar Y. arasında iş sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar Y, yanında bulundurduğu tabancayla Sadık Yalçın’a ateş etti.

11.07.2020, 18:41