Turgutlu’da hayvan satış ve kurban kesim yerleri belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Turgutlu'da hayvan satış ve kurban kesim alanlarının yerleri belirlendi. Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karara göre Irlamaz Vadisi 2. Etabı kurban satış yeri olurken, Selvilitepe, Pazartesi, Cumartesi, Ergenekon Pazaryerleri ve Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi kurban kesim alanları olacak.Korona virüs salgını nedeniyle hayvan satış ve kurban kesim alanları girişlerinde ateş ölçümleri yapılacak, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmeleri sağlanacak. Hayvan satış alanı olarak belirlenen Irlamaz Vadisi 2. Etapta kiralama yapmak isteyen vatandaşlar Turgutlu Zabıta Müdürlüğüne başvuracak.

IHA