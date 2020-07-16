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Haberler Manisa Manisa'da alkışlık hareket! İmece usulü ile mahalleye dev Türk bayrağı diktiler

'da alkışlık hareket! İmece usulü ile mahalleye dev diktiler

'nın Sarıgöl ilçesi sakinleri, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde mahalleye hakim tepeye imece usulü ile tüm şehitler adına dikti.

Manisa'da alkışlık hareket! İmece usulü ile mahalleye dev Türk bayrağı diktiler

16.07.2020, 14:55

Sarıgöl'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi'nde yaşayan İlkay Kaçar ve Fahrettin Akbaba, mahalleye hakim tepeye Türk bayrağı dikme hayallerini imece usulüyle yerine getirmek için harekete geçti.

Fahrettin Kaçar'ın bu düşüncesini açtığı Halime Kaçar öncülüğünde, önce mahalleye hakim tepede kadınlar tarafından temizlik yapıldı. Ardından mahalleliden para toplanıp, tepeye 8 metre uzunluğunda bayrak dikildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan dün, 200 cm x 300 cm ebadındaki Türk bayrağı, mahallelinin de katıldığı törenle göndere çekilip, İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.



Mahalle sakinlerinden İdris Akbaba, mahalleye hakim tepeye Türk bayrağı dikilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

DHA

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