  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

'nın Turgutlu ilçesinde, kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 2 yaralı, kaldırıldı.

Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

18.07.2020, 13:49

Alınan bilgiye göre, Rakip Yürek'in (53) kullandığı 45 KH 5545 plakalı otomobil, Bloksan Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Mehmet Sena Yaşar (54) idaresindeki 45 ZC 4569 plakalı kamyona arkadan çarptı.Sürücü Yürek, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Araçta sıkışan yolcu Öznur Fidan (54) ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 2 yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA