Üçüncü kattan düştü burnu bile kanamadı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen bir kazada yaşanan mucize kurtuluş görenleri hayrete düşürdü. Aynı durumda neredeyse her gün ölüm haberleri aldığımız olayda bu kez, üçüncü katın balkonundan düşen bir bebeğin burnu bile kanamadan kurtulması ailesi ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

20 METREDEN DÜŞTÜ

Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Kuşlupahçe mahallesi 4207 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Üçüncü kat balkonunda oynayan ve o sırada balkonda yalnız olan 1.5 yaşındaki Züleyha H, bir anda 20 metre yükseklikteki balkondan bahçeye düştü. O sırada çığlık seslerini duyan ve olayı gören minik çocuğun babas ile çevredekilerin ihbarıy-la olay yerine polis ve sağ-lık ekipleri geldi.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Üçüncü kattan düşen ve hala nefes alan bebeğe ilk müdaha-leyi yapan sağlık ekipleri, ambu-lansa aldıkları minik Züleyha'yı önlem amaçlı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada müşahede altı-na alınan, muayenesi ve tetkik-leri de yapılan bebeğin burnu-nun bile kanamadığı, vücudunda her hangi bir kırık bulunmadığı tespit edildi. Hayati tehlikesi bulun-mayan ve 3'üncü kattan düşmesi-ne rağmen yara bile almadan kurtu-lan 1.5 yaşındaki Züleyha bebek, bir süre hastanede tutulduktan sonra ailesine teslim edildi. Bebeklerinin hiçbir şeyi olmadığını gören ailesi ve yakınları sevinç gözyaşları döktü.



Serkan ÖZCAN