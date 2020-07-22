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Haberler Manisa Manisa'da feci olay! Tartıştığı yeğenini sokak ortasında öldürdü

'da feci olay! Tartıştığı yeğenini sokak ortasında öldürdü

’da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası dayısı tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'da feci olay! Tartıştığı yeğenini sokak ortasında öldürdü

22.07.2020, 12:31

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi 241. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tufan Birgül sokakta dayısı Cesim A. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Cesim A., yanında bulunan silahla yeğeni Tufan Birgül'e 5 el ateş etti.

Birgül olay yerinde hayatını kaybederken, Cesim A. cesedin başında polisin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cesim A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Birgül'ün cenazesi, cenaze aracıyla Manisa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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