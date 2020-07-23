Yeğene 5 kurşun

Manisa'da meydana gelen kavgada dayı, yeğenini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Olay, dün saat 10.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi 241 sokak üzerinde bulunan bir parkın içinde meydana geldi. Çocuk parkında Tufan Birgül ve dayısı Casim Aydemir buluştu.

SİLAH TAŞIYORDU

Sözlü tartışmanın ardından dayı Casim Aydemir, yeğeni Tufan Birgül'e yanında taşıdığı silahla 5 el ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tufan Birgül'ün hayatını kaybettiği-ni belirledi. Cesedin başında bekle-yen dayı Casim Aydemir, olay yeri-ne gelen polis ekiplerince silahıyla beraber gözaltına alındı.





Serkan ÖZCAN