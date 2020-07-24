Manisa'da boş bir arsada el bombası bulundu

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş Kula'ya bağlı kırsal Hacıtufan Mahallesi Bakacak mevkiinde boş bir arsada el bombası bulduğunu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri (OYİ) ve Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapılan incelemelerin ardından el bombası kontrollü bir şekilde imha edildi.





İmha edilen el bombasının Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

İHA