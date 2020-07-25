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'da feci ! TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

'nın Ahmetli ilçesinde bir TIR sürücüsü, önünde seyreden otomobil sürücüsünün ani frene basması sonucu yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı. çalışanı ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Manisa'da feci kaza! TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

25.07.2020, 12:36 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,13:30

Olay, geçen perşembe günü Gökkaya Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. TIR sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin TIR'ın altına kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

DHA

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