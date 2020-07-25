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Manisa'da feci kaza! TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir TIR sürücüsü, önünde seyreden otomobil sürücüsünün ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt istasyonu çalışanı ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

25.07.2020, 12:36 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,13:30