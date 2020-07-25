Olay, geçen perşembe günü Gökkaya Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. TIR sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin TIR'ın altına kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
#Manisa'da korku dolu anlar... TIR'ın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu pic.twitter.com/JusA7fDEmY— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 25, 2020
DHA
Manisa'da feci kaza! TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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