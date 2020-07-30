Misinadan ölüm

Manisa'nın Kula ilçesinde balık tutmak için gölete giden itfaiye eri, serinlemek için arkadaşları ile birlikte girdiği gölette gözden kaybolu. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sonucunda genç itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı.

BİR SÜRE SUDA YÜZDÜ

İtfaiye erinin ayaklarının balçığa saplanan olta misinalarına takıldığı tespit edildi. Olay, önceki akşam saat 19.45 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Başıbüyük Mahallesi'ndeki Çelengöz Göleti'nde meydana geldi. 3 arkadaşı ile birlikte balık tutmak için Çelengöz Göleti'ne giden Kula İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiye eri Cihat Akkaş (26), serinlemek için gölete girdi. Gölette arkadaşları ile birlikte bir süre yüzen Akkaş'ın arkadaşları sudan çıktı. Kendisi de sudan çıkmak isteyen Akkaş'ın ayakları, karaya yaklaşık 15 metre kala dipteki balçığa saplanan otla misinasına takıldı. Suda çırpınmaya başlayan Akkaş'ı kurtarmak için suya atlayan arkadaşları, balçık yüzünden tehlike yaşayınca kurtaramadı. Daha sonra Akkaş'ın gözden kaybolması üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri aniden derinleşen gölet ve çevresinde inceleme yaparken, Akkaş'ın kurtarılması için AFAD ve Deniz Altı Polis ekiplerine haber verildi.

OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI

Manisa'dan gelen AFAD ekipleri Akkaş'ın son görüldüğü nokta ve akıntı yönüne gidebileceği noktalarda botla su yüzeyinde arama çalışması yaptı. AFAD'ın su yüzeyinde yaptığı çalışmadan olumlu bir sonuç çıkmayınca, devreye İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü polis kurbağa adamlar girdi.





20 DAKİKA ARADILAR

SAAT 01.35 sıralarında suya giren polis kurbağa adamlar, yaklaşık 20 dakikalık arama kurtarma çalışmasının sonucunda Akkaş'ın cansız bedenine ulaştı. Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıkarılan Akkaş'ın, olta misinalarına takıldığı ve balçığa saplanan misinalar yüzünden yaşamını yitirdiği belirlendi.



Batuhan ULU