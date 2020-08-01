Kula'da 130 küçük ve büyükbaş öldü, inceleme başlatıldı

İlçeye bağlı kırsal Gökçeören Mahallesi'nde 10 ayrı besicinin ahırında, geçen 27 Temmuz'da hayvan ölümleri yaşanmaya başlandı. Bugüne dek mahallede toplam 30 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan öldü. Konudan haberdar olan Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahalleye gelerek inceleme yaptı. Ölen hayvanlardan, saman ve yemlerden alınan örnekler, incelenmesi için İzmir'de laboratuvara gönderildi. Mahalle sakinlerinin ahırlarında her gün inceleme yapan ekipler, hastalık şüphesi gördüğü hayvanlardan örnek alarak çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanlardan, saman ve yemlerden alınan örneklere ilişkin testlerin, bayramdan sonraki ilk mesai gününde sonuçlanacağı öğrenildi.





'ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ'

Hayvanı ölen besicilerden Gürbüz Yaşar, "Yaklaşık 1 haftadır nedeni belli olmayan bir hastalıkla uğraşıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sağ olsun büyük uğraş veriyor ama laboratuvardan hala sonuç gelmemiş, biz de sonuçları bekliyoruz. Her geçen gün hayvanlar ölmeye devam ediyor, hiçbir şekilde önüne geçemiyoruz. Bir an önce laboratuvardan sonuçların gelmesini bekliyoruz. Yetkililerin de bu konu ile ilgili daha çok ilgilenmesini bekliyoruz. Şu ana kadar duyduğumuza göre 25-30 civarında büyükbaş hayvanın, 100'e yakın küçükbaş hayvanın öldüğünü öğrendik. Mahalleli vatandaşlardan duyduğumuza göre sayılar bu civarda. Bu süreç her gün devam ediyor. Ben ve diğer mahalle sakinleri büyük acı çekiyor. Bir an önce gerekli yardımın yapılmasını istiyoruz" dedi.





'SONUÇLARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Hayvanlarının öldüğünü söyleyen Mahmut Özbınar ise, "Yaklaşık bir hafta önce hayvanlarımız rahatsızlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine konuyu aktardık. Ölen hayvanlarımızdan İzmir'e laboratuvara örnek gönderdik. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Ölen sayımız çok. Benim rahatsız olarak yatanlar hariç 18 hayvanım öldüğünü oldu" diye konuştu.



DHA