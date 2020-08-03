Manisa'da otomobil şarampole devrildi!

Soma'dan Savaştepe istikametine giden Kazım Z. idaresindeki 45 YB 3319 plakalı otomobil şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Hüsniye Z, Ayşe Z. ile Sıla Z. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA