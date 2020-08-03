  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da otomobil şarampole devrildi!

'da otomobil şarampole devrildi!

'nın Soma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince 'ne kaldırıldı.

Manisa'da otomobil şarampole devrildi!

03.08.2020, 08:58

Soma'dan Savaştepe istikametine giden Kazım Z. idaresindeki 45 YB 3319 plakalı otomobil şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Hüsniye Z, Ayşe Z. ile Sıla Z. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da otomobil şarampole devrildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA