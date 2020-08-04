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Kendi kullandığı kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi

Son dakika... ’nın Kula ilçesinde, mola vermek için kamyonundan inen sürücü, bir anda freninin boşaldığı öne sürülen kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kendi kullandığı kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi

04.08.2020, 15:03

Son dakika... Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mola vermek için 10 VY 945 plakalı kamyonu ile Kula Küçük Sanayi Sitesi'nin altındaki bir benzinlikte duran Sedat Tosun (27), kardeşi ile birlikte kamyondan indi.

Daha sonra Sedat Tosun, freni boşalarak aniden harekete geçen kamyonun altına kaldı. Gencin üzerinden geçen kamyon, benzinlik içerisinde bir süre ilerledikten sonra, istasyonunun duvarına çarparak durabildi.

Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Tosun, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gencin yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları ise Kula Devlet Hastanesinde sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Öte yandan meydana gelen feci kaza benzin istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, park halindeki kamyonun bir anda hareket ettiği ve Tosun'un üzerinden geçip benzinlik içerisinde ilerleyerek duvara çarptığı görülüyor.

İHA

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