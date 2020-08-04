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Haberler Manisa Manisa'da korkunç olay! Eşini av tüfeğiyle yaralayan kişi intihar etti

'da korkunç olay! Eşini av tüfeğiyle yaralayan kişi etti

'nın Ahmetli ilçesinde eşini av tüfeğiyle yaralayan 79 yaşındaki kişi, aynı silahla etti. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da korkunç olay! Eşini av tüfeğiyle yaralayan kişi intihar etti

04.08.2020, 14:01

Gökkaya Mahallesi'nde yaşayan Halil Tetik (79), tartıştığı eşi Necla Tetik'i (76) av tüfeğiyle boynundan yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Halil Tetik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA

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