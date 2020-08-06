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Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı

'da yaşayan adlı esnaf iş dönüşü yolda yaralı olarak bulduğu Balaban kuşunu Salihli Şubesine teslim ederek kuşun hayatını kurtardı.

Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı

06.08.2020, 11:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,11:16

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Fatih Karaçam adlı esnaf iş dönüşü yolda yaralı olarak bulduğu Balaban kuşunu Milli Parklar Salihli Şubesine teslim ederek kuşun hayatını kurtardı.


Fatih Karaçam isimli esnaf, Sarıgöl'ün Baharlar Mahallesindeki bir evde televizyon tamiri yaptıktan sonra evine dönerken gece saatlerinde yolun ortasında yerde çırpınarak yatan bir kuş fark etti.

Yaralı olan Balaban kuşunu yoldan alarak, temin ettiği kafesin içine koyan Karaçam, durumu daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Salihli Şefliğine bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliğinden gelen ekipler balaban kuşunu Karaçam'dan teslim aldı. Balaban Kuşunun tedavi edildikten sonra yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

IHA

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